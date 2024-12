Piste da sci aperte a Ponte di Legno e Temù

Quest’oggi riprenderà vita pure la cabinovia Paradiso, per avvicinarsi al ghiacciaio, ma solo per i pedoni. Nel pomeriggio è in programma il Winter opening party

Hanno aperto le ski area di Temù e Ponte di Legno © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Alla vigilia di una settimana che dovrebbe portare, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, un po’ di neve naturale, il carosello dell’alta Valcamonica ingrassa le file delle piste aperte. Dopo quelle del Passo del Tonale, in attività da una settimana, da ieri è entrata in funzione anche la ski area di Ponte di Legno e di Temù, ovvero le piste Valbione, Casola rossa, Doss delle pertiche e Cadì Sit, mentre da questa mattina partiranno anche la Contrabbandieri e la Scoiattolo, sempre grazie alla neve sparata dai cannoni e al gran lavoro dei gattisti. Leggi anche Manca la neve, non l’entusiasmo: parte la stagione bresciana dello sci Quest’oggi riprenderà vita pure la cabinovia Paradiso, per avvicinarsi al ghiacciaio, ma solo per i pedoni: la poca neve presente non permette ancora di aprire il Presena. Nel pomeriggio è infine in programma il Winter opening party, quando alle 17.30 la piazza XXVII Settembre diverrà una discoteca a cielo aperto con l’esibizione della Zarro Night e ospite speciale il dj Massimo Alberti, che selezionerà musica anni Ottanta e Novanta.

