A Edolo piscina chiusa da 15 mesi, ma lavori quasi al traguardo

Chiusa da quindici mesi esatti. Uno stato che permarrà, con tutta probabilità, fin verso la fine dell’anno. La piscina comunale di Edolo è infatti oggetto, dalla fine della scorsa estate, di un grosso intervento di riqualificazione strutturale ed energetica, che ne ha bloccato le attività dal maggio 2023.

L’aggiudicazione dell’appalto, per un lavoro da oltre un milione e 350 mila euro, è avvenuta negli ultimi mesi dell’agosto 2023, ma il cantiere non è sempre proceduto in maniera spedita ed è infatti in corso ancora oggi.

La copertura

In queste settimane i lavori si stanno concentrando sulla copertura dell’impianto, che è stata smontata del tutto, isolata e poi verrà ricollocata, risistemando anche i pannelli solari già presenti in precedenza. Gran parte della struttura verrà rifatta e rimodernata, con anche la posa di nuovi serramenti e il completo rifacimento dell’impianto di distribuzione dell’aria, di riscaldamento e raffrescamento e delle caldaie.

L’impianto, da enormemente energivoro come era in passato, vedrà un grossissimo abbattimento dei consumi, rendendo sostenibile l’intero progetto e la futura gestione. Servirà, prima della riapertura, anche ripensare al bando per individuare un nuovo conduttore (l’ultimo è stata la Dinamic nuoto, già gestore delle piscine di Darfo).

Niente lido

A differenza dello scorso anno, quando le due vasche interne erano inaccessibili (una da 25 metri con sei corsie e una didattica) ma restava aperta l’area esterna, trasformata in una sorta di lido estivo per prendere il sole e giocare, quest’estate anche quello spazio è completamente chiuso, con operai e mezzi all’opera.

Nel corso dei lavori, il progetto di ammodernamento è stato migliorato, con la previsione anche di creare una nuova palestra nell’area dove un tempo si trovava il bar. L’attività ricettiva non sparirà e verrà dunque spostata sulla sinistra. Nello spazio a destra che si libererà saranno collocati quindi gli attrezzi per fare esercizio. I fondi per realizzare anche questo spazio sportivo potrebbero arrivare da un finanziamento del Gse, al quale l’Amministrazione di Edolo sta lavorando.