Pioniere del volo, Bedizzole piange l’imprenditore Franco Pasini

Si è spento a 86 anni Franco Pasini, imprenditore, pioniere del volo e presidente dell’aviosuperficie di Bedizzole. Figura molto conosciuta in paese e non solo, era apprezzato per i modi gentili e la passione con cui ha vissuto ogni progetto: un vero signore, come in tanti oggi lo ricordano.

I progetti

Pasini ha fondato l’aviosuperficie di Macesina nel 2002, dopo anni di passione per il volo e di battaglie burocratiche. Intitolata all’asso della Grande Guerra, Silvio Scaroni, la pista è oggi una delle più apprezzate per chi vola con ultraleggeri. Fu proprio Pasini a credere fin dall’inizio in quel sogno: trasformare un terreno agricolo in una pista in grado di accogliere piloti da tutta Europa.

Il suo nome è legato anche a un episodio del 2018, quando fu protagonista di un atterraggio d’emergenza poco dopo decollo. Il velivolo precipitò nella zona industriale, colpendo un’auto parcheggiata e un capannone. Grazie alla sua prontezza e alla sua esperienza si evitò il peggio. Era titolare della Pasini Costruzioni, azienda fondata nel 1970 dopo aver mosso i primi passi nell’impresa del padre Adolfo.

Si è distinto per serietà e dedizione, portando avanti l’attività di famiglia e consolidando la reputazione nell’edilizia. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 31 gennaio, alle 10, nella parrocchiale di Bedizzole.