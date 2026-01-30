Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Pioniere del volo, Bedizzole piange l’imprenditore Franco Pasini

Era apprezzato per i modi gentili e la passione con cui ha vissuto ogni progetto. Il funerale verrà celebrato l’31 gennaio alle 10 circondato dalla sua comunità
Franco Pasini - © www.giornaledibrescia.it
Franco Pasini - © www.giornaledibrescia.it
AA

Si è spento a 86 anni Franco Pasini, imprenditore, pioniere del volo e presidente dell’aviosuperficie di Bedizzole. Figura molto conosciuta in paese e non solo, era apprezzato per i modi gentili e la passione con cui ha vissuto ogni progetto: un vero signore, come in tanti oggi lo ricordano.

I progetti

Pasini ha fondato l’aviosuperficie di Macesina nel 2002, dopo anni di passione per il volo e di battaglie burocratiche. Intitolata all’asso della Grande Guerra, Silvio Scaroni, la pista è oggi una delle più apprezzate per chi vola con ultraleggeri. Fu proprio Pasini a credere fin dall’inizio in quel sogno: trasformare un terreno agricolo in una pista in grado di accogliere piloti da tutta Europa.

Il suo nome è legato anche a un episodio del 2018, quando fu protagonista di un atterraggio d’emergenza poco dopo decollo. Il velivolo precipitò nella zona industriale, colpendo un’auto parcheggiata e un capannone. Grazie alla sua prontezza e alla sua esperienza si evitò il peggio. Era titolare della Pasini Costruzioni, azienda fondata nel 1970 dopo aver mosso i primi passi nell’impresa del padre Adolfo.

Si è distinto per serietà e dedizione, portando avanti l’attività di famiglia e consolidando la reputazione nell’edilizia. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 31 gennaio, alle 10, nella parrocchiale di Bedizzole.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
aviosuperficie di BedizzoleFranco PasiniPasini CostruzioniBedizzole
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario