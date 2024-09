Pietre, conchiglie e sassi con i colori della Palestina

Nell'Alto Garda bresciano opera un gruppo simpatizzante filo palestinese, anche se all'anagrafe di Gargnano non risultano in qualità di residenti né israeliani, né palestinesi. La formazione del gruppo è da ricondurre ad una iniziativa spontanea, nata da alcune persone di Villa, frazione tra Bogliaco e Gargnano.

«Dalla fine della primavera - racconta Bommartini figlio dello storico Valentino, a capo del gruppo e ristoratore al porto – sensibilizziamo con azioni concrete per una Palestina Libera. Siamo partiti con le bandiere che abbiamo esposto e poi dovuto rimuovere. Ora abbiamo collocato a Villa oltre cento pietre con la bandiera palestinese. Pietre piccole, sassi che abbiamo collocato a Villa sulla strada, nelle spiagge e vicino ad attività commerciali. Vogliamo tenere vivo il tema tra la popolazione e i turisti. Far comprendere il dramma vissuto dalla popolazione palestinese. Abbiamo dipinto anche decine di grosse conchiglie con i colori palestinesi. Tutte sono state portate via, un segnale che il nostro gesto ha colpito. Continueremo nella nostra azione pacifica» conclude Bommartini.