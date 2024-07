Picchiata e sequestrata dall’ex: notte da incubo per una 22enne bresciana

Arrestato in flagranza un 25enne di origini brasiliane che è riuscito ad entrare nella casa del centro storico della ragazza

Un paio di forbici - Foto unsplash.com

L’ha picchiata e sequestrata, strappandole il telefono e puntandole un paio di forbici al collo. Per fortuna lei, quando lo aveva sentito battere i pugni sulla porta di casa aveva immediatamente chiamato i carabinieri e in pochi minuti una pattuglia del Radiomobile di Brescia si è presentata alla porta. Sempre con la minaccia dell’arma lui l’ha costretta a mentire, a dire che tutto andava bene. Ma i lividi sul volto di lei non hanno ingannato i militari dell’Arma che hanno deciso comunque di con