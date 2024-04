Picchia il suo cane, 24enne denunciato per maltrattamento di animali

La sera di mercoledì 24 aprile, poco prima delle 19, i passanti che si trovavano nella zona di Largo Torrelunga in città sono stati testimoni di una scena decisamente spiacevole. Un 24enne, secondo quanto ricostruito dalle volanti della Polizia intervenute sul posto, avrebbe malmenato il suo cane, un meticcio di nome Laica, colpendolo più volte sulla testa e sul muso.

L’animale è stato portato in Questura a Brescia, visibilmente intimorito per quanto accaduto. Lì è stato messo in sicurezza e ha ricevuto acqua, cibo e tutte le cure necessarie per riprendersi.

Successivamente, «il cucciolo è stato affidato al canile sanitario in città, in attesa di una nuova famiglia», fa sapere la Questura, che tiene a sottolineare l’impegno alla salvaguardia anche nei confronti degli amici a quattro zampe.

Il padrone, invece, è stato denunciato per maltrattamento di animali, secondo l’articolo 544-ter del codice penale.