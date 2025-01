Picchia il cassiere e scappa con i soldi

Non è stato un colpo raffinato. Ma ha funzionato. Ha preso i soldi dalla cassa ed è fuggito fuori dove un complice lo aspettava su una auto con il motore acceso. E, almeno per ora, non risulta che sia stato preso. Hanno messo nel mirino il supermercato Md di Sarezzo i due banditi che sono entrati in azione, pare senza armi, domenica nel tardo pomeriggio.

Secondo quanto hanno fino ad ora ricostruito i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia e della stazione di Villa Carcina l’uomo, descritto come un africano sui 30 anni, ha atteso nei pressi delle casse che il cassetto con il denaro fosse aperto. Il rapinatore non aveva il volto travisato e non aveva alcuna arma.

Semplicemente ha atteso il momento propizio per provare a colpire. Quando ha pensato che la situazione fosse favorevole ha raggiunto il commesso alle spalle, ha arraffato tutti i contanti che è riuscito e poi ha provato a scappare via.

Il dipendente del supermercato però non è rimasto a guardare, si è lanciato all’inseguimento e dopo poche falcate ha raggiunto e bloccato il rapinatore. Ne è nata una breve ma violenta colluttazione in cui il cassiere è rimasto solo lievemente contuso ma ha dovuto mollare la presa e il malvivente è riuscito a fuggire.

Con pochi passi il rapinatore è salito sull’auto che lo attendeva, una utilitaria, in cui il complice, anche lui descritto come giovane e di origine africana, ed è svanito nel nulla.

Sulle sue tracce ci sono ora i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena e le immagini delle telecamere della zona. Si cercano elementi per identificare la vettura della fuga e risalire all’identità dei rapinatori. Non è escluso che abbiano già colpito in zona.