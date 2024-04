Picchetti al Penny di Desenzano, condannati due sindacalisti

Il tribunale ha stabilito due anni per tentata estorsione. Erogate pene da 4 a 6 mesi a 17 operai per violenza privata

Uno dei picchetti nel 2019 a Desenzano

Le pressioni nei confronti della cooperativa non sono state normali attività sindacali ma tentativi di estorsione che hanno violato la libertà negoziale dell’azienda. E i picchetti davanti ai cancelli del polo logistico non sono stati un esercizio del diritto di sciopero ma atti di violenza privata. Lo ha stabilito il tribunale di Brescia che ha condannato due sindacalisti, Alessandro Zadra e Laura Raffelli, a due anni di reclusione, con pena sospesa, per tentata estorsione e concorso in violenz