Piazza Vittoria, cori e slogan tra antagonisti e manifestanti di destra

«Via i fascisti dalla città» e altri slogan di analoga portata. Oltre a qualche insulto. Nulla più. Scaramucce solo verbali tra un gruppo di giovani antagonisti e di esponenti di destra nel tardo pomeriggio in piazza Vittoria, in città. A dividerli, all'ombra del Bigio, un cordone di poliziotti in tenuta antisommossa, che ha impedito qualsiasi forma di contatto tra le due fazioni.

Attorno alle 19 i due capannelli si sono sciolti: gli antagonisti hanno lasciato la piazza dalla scalinata dell'Arengario, mentre i manifestanti di destra se ne sono andati verso via Verdi.