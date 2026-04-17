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In piazza Tebaldo Brusato, una giornata di gioco con «Le X Giocate»

Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 18, Brescia ospiterà un’iniziativa interamente dedicata alle attività ludiche: sarà ad ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza
Giochi da tavolo
Giochi da tavolo
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Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 18, Brescia ospiterà Le X Giocate, una giornata interamente dedicata alla cultura del gioco in tutte le sue forme. L'evento si svolgerà in piazza Tebaldo Brusato e sarà ad ingresso gratuito, aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa

L'iniziativa è presentata dall'associazione «Antro del Drago» e nasce con l'obiettivo di promuovere il gioco in tutte le sue espressioni, coinvolgendo l'intera comunità bresciana: dagli appassionati ai curiosi che si avvicinano per la prima volta a questo mondo.

Durante la giornata i visitatori potranno immergersi in un'ampia varietà di esperienze ludiche: dai giochi da tavolo ai giochi di ruolo, dai wargames alle sfide di Magic the Gathering, fino a tante altre sorprese. Un programma ricco e variegato, pensato per intrattenere adulti e bambini, esperti e neofiti, in un clima di allegria e partecipazione collettiva.

Il sostegno

L'evento è frutto di una rete collaborativa che unisce realtà diverse del territorio bresciano. Accanto all'«Antro del Drago», partecipano attivamente il Sistema bibliotecario urbano, il Consiglio di quartiere Brescia antica, Ambiente parco, la Biblioteca Uau, Tempio ludico, Labyrinth, pitoti in gioco, Take a Play e Animus Brixiae. Una sinergia che testimonia la vitalità del tessuto associativo cittadino e la sua capacità di fare rete attorno a valori condivisi.

Le X Giocate di Brescia è sostenuto da Power Bank, un bando cofinanziato in misura paritetica dal progetto Brescia: «Futuro ai giovani» del Comune di Brescia e dalla Fondazione della Comunità bresciana. Il bando ha l'obiettivo di valorizzare iniziative innovative e inclusive proposte da giovani del territorio.

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