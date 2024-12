Piazza San Martino sarà il cuore di Moniga durante le feste

Moniga si prepara ad accogliere un Natale ricco di eventi pensati per tutti i gusti, con il cuore pulsante delle festività che sarà piazza San Martino. Questa piazza, oltre a ospitare nella sua parte «bassa» le iniziative natalizie, sta vivendo un’importante trasformazione grazie ai lavori di riqualificazione che la renderanno ancora più accogliente e sicura.

Il traguardo

Tra qualche mese, infatti, la piazza diventerà completamente pedonale, una scelta che contribuirà a valorizzare ancora di più il centro storico del paese, offrendo a residenti e turisti uno spazio più tranquillo e vivibile. «La piazza è già bellissima, ma con la riqualificazione diventerà stupenda, un luogo dove tutti potranno fermarsi, godersi il centro e vivere Moniga in tutta tranquillità», afferma il sindaco Renato Marcoli, che sottolinea come la nuova piazza rappresenterà un’importante risorsa per il paese e per i visitatori.

Non solo Capodanno

Ma non è tutto: la piazza sarà anche il cuore pulsante delle celebrazioni per la fine dell’anno. Il 31 dicembre, a partire dalle 23, la festa di Capodanno prenderà vita con la musica dal vivo della band Rock a Domicilio, che animerà la serata con un repertorio travolgente.

Il divertimento non finisce con il Capodanno. Il 3 gennaio, la compagnia teatrale Palcocomico porterà in scena la commedia dialettale «Ensema en alegria», spettacolo che promette risate per tutti: appuntamento alle 20.30 in oratorio. E per i più piccoli, il 6 gennaio la piazza ospiterà la Befana, che arriverà alle 15.30 per distribuire dolci e sorrisi, continuando la tradizione che rende la festa dell’Epifania un momento speciale per le famiglie.

Lavoro di squadra

Tutti questi eventi sono frutto del lavoro del Comune e della Pro loco, che hanno pensato a un calendario ricco e variegato per dare vita a un Natale da vivere insieme, in un’atmosfera di condivisione e gioia.

Gli eventi non si fermano al periodo natalizio, ma proseguiranno anche nei mesi successivi, con una programmazione che punta a rendere Moniga una meta ideale non solo in estate, ma anche durante la stagione invernale. L’Amministrazione comunale è già al lavoro per pensare a nuove iniziative per il futuro, con l’obiettivo di attrarre turisti e offrire nuove opportunità di svago e incontro per tutta la comunità. Gli aggiornamenti sul programma degli eventi sono disponibili sui canali ufficiali del Comune, dove si possono trovare anche dettagli sulle prossime iniziative.