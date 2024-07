Piazza San Martino a Moniga sarà pedonale: rivoluzione da 1,6 milioni

Piazza San Martino diventa pedonale, arrivano il restyling per via Carlo Alberto e una nuova strada: per il centro del paese è una mezza rivoluzione, che costerà 1,6 milioni di euro. I lavori, se sarà ottenuta l’approvazione formale della Soprintendenza, partiranno a ottobre e finiranno in primavera.

Il progetto è stato presentato l’altra sera in un’affollata assemblea pubblica giunta dopo due anni di riflessioni, con l’obiettivo di fare fronte a un problema che per chi frequenta il centro di Moniga è palese: l’invadenza del traffico, in particolare nel periodo estivo. Seguito da vicino dall’ex sindaco (e oggi presidente del Consiglio comunale) Lorella Lavo e dal consigliere Andrea Massi, il progetto presentato ieri sera delinea il futuro del paese: un futuro finalmente senza auto in piazza. Si parte da via Carlo Alberto: diventerà a senso unico a scendere, ossia dal castello verso piazza San Martino.

La singola corsia di marcia lascerà spazio a un vasto marciapiede, con sedute, alberature, fiori e cespugli: «Diventerà un bellissimo viale alberato - spiega l’architetto Federica Rovati, che con il collega Nicola Bollani e il landscape designer Filippo Dester ha elaborato il progetto -. Il senso è rallentare il traffico veicolare, semplificando la lettura dello spazio urbano e incrementando la sicurezza per chi si sposta a piedi».

Collegata con via Carlo Alberto, per bypassare la piazza arriverà una nuova strada: subito dopo il distributore di benzina scenderà fino al parcheggio di via XXV Aprile. Un breve tratto, una singola corsia, che costeggerà l’attuale spazio verde della parte bassa di piazza San Martino. Anche qui, filari di alberi, cespugli e fioriture, un percorso protetto dedicato ai pedoni.

Il tutto, lo si diceva, costerà 1,6 milioni di euro: 600mila con fondi propri del Comune (disponibili: a Moniga si registra un avanzo di amministrazione di 2 milioni di euro), un milione attraverso un finanziamento.

Più vivibile

Ci voleva: «Negli anni - sottolinea il sindaco Renato Marcoli - il nostro paese è diventato sempre più attrattivo, è migliorata l’offerta turistica, si è registrata una bella riqualificazione di numerosi edifici del centro, sono venute alla luce importanti opere pubbliche: il porto, la passeggiata a lago, la stessa piazza e il parco del castello. Tutto questo "bello" ha portato dei problemi, soprattutto ai residenti, in termini di traffico e di sicurezza, ma anche di sostenibilità. Ecco perché questo progetto: speriamo di rendere Moniga più vivibile per i cittadini e per i turisti».