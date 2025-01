Piazza Loggia, Lady Golpe partecipa al processo contro Toffaloni

Questa volta c’era. Non in aula, ma video collegata. Lady Golpe, al secolo Donatella Di Rosa, dopo quattro tentativi andati a vuoto, partecipa al processo in corso al tribunale dei minori contro Marco Toffaloni, presunto esecutore materiale della strage di Piazza della Loggia, minorenne all’epoca dei fatti.

Chiamata dal difensore dell’imputato Marco Gallina la testimone doveva in particolare riferire circa le modalità con le quali nel corso delle indagini è stata sentita dal Generale del Ros Massimo Giraudo. Di Rosa nei mesi scorsi aveva sostenuto che l’investigatore avesse insistito per ottenere da lei le risposte che andava cercando e avanzato il sospetto che la stessa condotta avesse potuto tenere con la testimone chiave del processo, Ombretta Giacomazzi.

Passo indietro

Accuse ridimensionate dalla stessa Di Rosa nel corso del processo. La testimone avrebbe rimodulato le sue affermazioni e, più che di convinzioni, avrebbe parlato di sue interpretazioni. «Nulla che possa intaccare la tenuta delle indagini» ha detto l’avvocato di parte civile Piergiorgio Vittorini lasciando il Tribunale. Il processo è aggiornato al 6 marzo, per l’inizio della discussione. La sentenza potrebbe arrivare entro il 51esimo anniversario della strage.