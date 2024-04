Piazza Loggia, Castelletti: «Il 28 maggio sarà l’apice di un percorso di testimonianza»

«C’è attenzione, voglia di esserci, di partecipare. L’ho avvertito a più livelli: non solo a Brescia e non solo a livello istituzionale. Il merito credo vada a Casa della Memoria che in tutti questi anni è riuscita a tenere alta l’attenzione, con un grande lavoro di testimonianza, di presenza e di condivisione».

La sindaca Laura Castelletti sa che il 28 maggio prossimo Brescia sarà capitale della storia di Italia, almeno di quella recente. Si immagina il giorno del 50esimo anniversario della strage di piazza Loggia come il «punto più alto di un percorso di testimonianza storica e civica». A celebrarlo, ricorda Castelletti, «a celebrare la forza democratica e l’unità che ha dimostrato la città in tutti questi anni sarà presente anche il presidente della Repubblica. Mattarella sarà con noi e sarà un momento altissimo. Il presidente – ha detto ancora la sindaca confermando la visita del capo dello Stato il prossimo 28 maggio – sa parlare con intensità alle nuove generazioni. I suoi discorsi raggiungono sempre l’obiettivo». Un’occasione per unire chi c’era a chi no. Per avvicinare il passato al futuro.

«Per far capire ai più giovani – le ha fatto eco Manlio Milani, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative del 50esimo – anche il valore della risposta democratica che i lavoratori, gli studenti, la città intera diede in quell’occasione. Non volevamo essere come loro, non volevamo rispondere alla violenza con la violenza, ma con la forza delle democrazia. È questo il messaggio che in tutti questi anni abbiamo coltivato. Questo il testimone che vogliamo passare, anche con le iniziative che abbiamo pensato e con tutte quelle che stanno scandendo il calendario degli appuntamenti in città, provincia, ma anche fuori dai confini provinciali».

Iniziative apprezzate dal consigliere provinciale Filippo Ferrari. A partire dal nuovo sito internet. «Dobbiamo trasferire la memoria alle generazioni più giovani – ha detto – e farlo con gli strumenti con i quali hanno più confidenza. Fare memoria oggi e divulgarla serve anche per smascherare luoghi comuni e falsità che circolano anche tra gli adulti, oggi, come 50 anni fa».