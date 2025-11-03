Giornale di Brescia
Cronaca

Domani in piazza della Loggia si celebra il 4 novembre

Anche in centro a Brescia si terranno le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: il programma
Celebrazioni in piazza della Loggia il 4 novembre - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Torna domani in piazza della Loggia la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Il ritrovo delle autorità sarà alle 9.40 sotto l’androne della piazza, da dove il corteo partirà per piazza Vittoria. Qui ci sarà la deposizione della corona al «Masso dei Caduti dell’Adamello». Poi ritorno in piazza della Loggia dove per le 10 è prevista la cerimonia in presenza dei medaglieri dell’Istituto del «Nastro Azzurro» e delle associazioni Combattentistiche e d’Arma e degli Alpini e dei gonfaloni di Provincia e Comune.

Le istituzioni

Il programma prevede quindi gli onori al prefetto Andrea Polichetti, che passerà in rassegna lo schieramento, accompagnato dal comandante del Presidio interforze. A seguire l’alzabandiera solenne e gli onori dei caduti, con deposizione delle corone istituzionali. Non mancherà il messaggio augurale del Presidente della Repubblica che sarà seguito dagli interventi della sindaca Laura Castelletti e del prefetto.

Alle 11.15, nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, si terrà la consegna delle medaglie d’onore conferite da Mattarella, nel salone Vanvitelliano. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà sotto il portico di palazzo Loggia e non saranno resi gli onori ai medaglieri, ai labari e ai gonfaloni. La cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre il tricolore.

Argomenti
4 novembrecelebrazionimedaglie d'onorepiazza della Loggia
