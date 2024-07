Esondano affluenti del Caffaro: allagata parte della piana del Gaver

Tre affluenti del fiume Caffaro sono esondati poco dopo la mezzanotte allagando una parte della piana del Gaver.

Le forti piogge della notte tra domenica e lunedì hanno riempito d’acqua i torrenti fino a farli tracimare.

L’intervento dei Vigili del fuoco è ancora in corso: al momento tre squadre stanno operando per liberare dall’acqua e dal fango le cantine di tre case e la strada.

Il danno, per quanto ingente, non dovrebbe comunque aver compromesso le strutture. Non ci sono stati feriti.