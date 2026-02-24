Giornale di Brescia
Petardo sui binari a Edolo e treno bloccato: denunciato un 16enne

L’episodio ha causato disagi alla circolazione ferroviaria lungo tutta la tratta: non si sono registrati feriti
I carabinieri alla stazione ferroviaria di Edolo
Momenti di tensione ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Edolo, dove l’esplosione di un petardo vicino ai binari ha provocato il blocco di un treno diretto a Brescia e la successiva soppressione della corsa.

La detonazione ha fatto scattare il sistema antincendio di uno dei vagoni, portando così all’immediato arresto del convoglio e all’attivazione delle procedure di sicurezza. A bordo viaggiavano anche diversi studenti: alcuni, spaventati dall’accaduto, si sono rapidamente allontanati dalla stazione. Non si sono registrano feriti.

L’episodio ha causato disagi alla circolazione ferroviaria lungo la tratta Edolo-Brescia, con ritardi e rallentamenti per diversi convogli.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Edolo, che hanno avviato tempestivamente gli accertamenti per risalire ai responsabili

Dall’analisi dei filmati i militari sono riusciti in breve tempo a identificare il presunto autore del gesto. Si tratta di un ragazzo italiano di 16 anni, denunciato all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
petardotrenoEdolo
  3. Ricarica la pagina se necessario