Petardo sui binari a Edolo e treno bloccato: denunciato un 16enne

Momenti di tensione ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Edolo, dove l’esplosione di un petardo vicino ai binari ha provocato il blocco di un treno diretto a Brescia e la successiva soppressione della corsa.

La detonazione ha fatto scattare il sistema antincendio di uno dei vagoni, portando così all’immediato arresto del convoglio e all’attivazione delle procedure di sicurezza. A bordo viaggiavano anche diversi studenti: alcuni, spaventati dall’accaduto, si sono rapidamente allontanati dalla stazione. Non si sono registrano feriti.

L’episodio ha causato disagi alla circolazione ferroviaria lungo la tratta Edolo-Brescia, con ritardi e rallentamenti per diversi convogli.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Edolo, che hanno avviato tempestivamente gli accertamenti per risalire ai responsabili.

Dall’analisi dei filmati i militari sono riusciti in breve tempo a identificare il presunto autore del gesto. Si tratta di un ragazzo italiano di 16 anni, denunciato all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.