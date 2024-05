Pestaggio in via Michelangelo a Brescia, ferito ragazzo di 20 anni: indaga la Polizia

Una persona è rimasta ferita ieri sera in via Michelangelo, a Brescia. Si tratta di un ragazzo straniero di circa 20 anni, vittima di un’aggressione da parte di almeno altre due persone: le ferite riportate non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Volante della Questura che hanno identificato tre persone e sequestrato dei coltelli. La Polizia procede per lesioni aggravate ed è al lavoro per accertare le responsabilità di ciascuno e capire le motivazioni del pestaggio.