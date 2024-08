Odore nauseabondo e pesci morti nel rio d’Avigo a Manerba

Un odore nauseabondo e pesci morti: così si presentava il rio d’Avigo a Manerba del Garda ieri. Il fenomeno ha destato la preoccupazione in particolare di un cittadino, che ha allertato la Polizia locale della Valtenesi. Le analisi su acque e carcasse sono in corso.

Che qualcosa non andasse è parso chiaro sin dal mattino, per l’odore di urina che arrivava dal torrente. Un torrente che, lo ricordiamo, sfocia direttamente a lago nel golfo della Romantica. Nel tardo pomeriggio, poi, le acque hanno iniziato a schiarirsi, rivelando una scena desolante: una massiccia morìa di pesci sul fondo del corso d’acqua.

Allertata la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, gli agenti giunti sul posto hanno prelevato campioni d’acqua e recuperato i pesci morti per sottoporli ad analisi. Le carcasse sono state inviate all’Ats (Agenzia di tutela della salute) per gli accertamenti del caso, mentre i campioni d’acqua sono stati consegnati all’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente). In attesa degli esiti, sono in corso le indagini da parte della Locale per determinare la causa dell’inquinamento.