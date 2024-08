Piccoli ingegneri danno vita a un «pesce robot» a San Paolo

Emmanuele Andrico

È il risultato del lavoro di Sukhpreet Singh e di un gruppo di talentuosi adolescenti che hanno preso parte al Grest di robotica

2 ' di lettura

I ragazzi che hanno partecipato al laboratorio - © www.giornaledibrescia.it

Imparare i fondamenti della robotica in modo divertente, creativo e innovativo? A San Paolo si può grazie al Grest di robotica organizzato da Sukhpreet Singh in collaborazione con la biblioteca comunale, che ha coinvolto un gruppo di giovani talenti nella progettazione e realizzazione di un pesce robotico. Campioni nazionali di robotica: i bambini della Manzoni pronti per la Danimarca Il progetto Prossimo alla laurea in Ingegneria dell’Automazione all’Università degli Studi di Brescia, Sukhpreet