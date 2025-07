Pescarzo celebra l’artigianalità tra arte, natura e saperi antichi

La promessa è di vivere dieci giorni celebrando l’artigianalità tra arte, natura e cultura: nuova edizione, la ventiquattresima, di «ImmaginArti», la mostra-mercato nel borgo di Pescarzo di Capo di Ponte, dedicata all’artigianato artistico e alla valorizzazione del territorio. Il tema scelto per l’edizione 2025 è proprio l’artigianalità, intesa come espressione viva del saper fare, della creatività manuale e della memoria che si tramanda attraverso gesti antichi e innovativi.

Il programma

Artigiani e creativi animeranno, dal 2 al 10 agosto, le vie e le corti del borgo con dimostrazioni dal vivo di arti e mestieri, offrendo uno sguardo autentico e partecipato su pratiche che uniscono tradizione e contemporaneità. In tutto, negli involti, nelle stalle e nelle cantine delle case rurali del borgo saranno presenti oltre settanta espositori provenienti da tutta Italia, che realizzeranno prodotti artistici, manufatti artigianali ed eccellenze enogastronomiche.

Le attività

In parallelo sarà proposto un traboccante cartellone di eventi e attività, come conferenze e approfondimenti sul passato (le «bote» tradizionali che da sempre caratterizzano il borgo di Pescarzo), laboratori d’artista, per mettersi in gioco sperimentando diverse tecniche, escursioni guidate alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e storiche del territorio. Ci saranno anche due mostre fotografiche, la prima organizzata dal fotografo naturalistico Andrea Zampatti dal titolo «Custodi della natura» e la seconda curata dall’associazione Amici di Pescarzo, per celebrare i 55 anni dalla loro costituzione.

Le collaborazioni

Significative le collaborazioni, come quella con l’Ucai, Unione cattolica artisti italiani di Brescia, che promuove il dialogo tra arte e spiritualità, e con il Mico cosmo festival, promosso dal circolo micologico Carini di Brescia, per esplorare l’universo dei funghi in chiave culturale e scientifica. Immancabile la proposta gastronomica, con il punto ristoro gestito dagli Amici di Pescarzo e, poi, concerti, proiezioni e l’Immersione rupestre, per rendere vive e tridimensionali le incisioni.

L’appuntamento

«ImmaginArti è un appuntamento che unisce creatività, cultura e territorio – afferma la sindaca Ida Bottanelli –, valorizzando uno dei borghi più affascinanti della valle e offrendo un’occasione unica per incontrare il bello, riscoprire antichi saperi e vivere l’estate in un’atmosfera di festa». «ImmaginArti» è stata presentata ieri sulla terrazza panoramica della chiesa di Pescarzo dagli organizzatori: Comune, Agenzia turistico culturale, Amici di Pescarzo e associazione Borgo degli artisti. Il programma completo è disponibile su www.mostramercatopescarzo.it.