Pesca sportiva: come sta il movimento a Brescia

Dopo gli anni difficili del Covid, la sezione provinciale della Federazione si è rianimata, anche se se rimangono alcuni nodi da sciogliere. Per molti resta uno sport sconosciuto, che nasconde però alcune interessanti particolarità

Pesca sportiva sul torrente - Foto Fb/Asd Fipsas Brescia

Lo sgabello pieghevole appoggiato sul terreno alle prime luci dell’alba. Poca voglia di parlare e il desiderio di passare del tempo in solitudine. Sessant’anni passati già da un po’, il viso abbronzato e qualche ruga di troppo dovuta al sole. L’immagine del pescatore – decisamente poetica – che abbiamo in mente ha ormai poco a che vedere con il personaggio attuale, soprattutto di chi pratica l’attività come uno sport. Sempre meno pescatori assopiti «all’ombra dell’ultimo sole» dunque e sempre pi