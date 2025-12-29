Uomo urtato sui binari, treni bloccati tra Cividate-Malegno e Breno

Traffico ferroviario interrotto in serata nei pressi della stazione di Breno per la presenza di una persona sui binari. Un treno in transito ha arrestato la corsa dopo aver urtato lievemente un uomo, evitando conseguenze più gravi e facendo scattare immediatamente l’allarme.

Dalle ricostruzioni successive è emerso che si tratta di un cittadino di origine marocchina, salito a bordo a Brescia e addormentatosi durante il viaggio. Sceso a Breno, l’uomo si è poi incamminato a piedi in direzione di Cividate, seguendo il tracciato dei binari. All’altezza di Malegno è stato sfiorato dal convoglio in transito: il macchinista si è fermato e ha dato l’allarme.

Nel timore che potesse trattarsi della persona segnalata come scomparsa a Malegno nelle stesse ore, è scattato un imponente dispiegamento di soccorsi. Numerose unità dei carabinieri e un’auto medica (tra gli altri) hanno concentrato le ricerche nella zona del ponte della pista ciclabile che attraversa il fiume Oglio, dove l’uomo è stato rintracciato circa mezz’ora dopo l’episodio.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cividate-Malegno e Breno, con ritardi fino a 40 minuti. L’uomo è risultato fortunatamente illeso e ha rifiutato il ricovero ospedaliero. Il traffico dei treni è stato successivamente ripristinato.