Perquisita la casa di un 45enne di Isorella: sequestrati oltre 16 kg di droga

Pensava che il suo stile di vita dimesso gli consentisse di passare sottotraccia, di non farsi notare. Incensurato, contratti regolari. Ma le voci corrono, specialmente negli ambienti del traffico di droga e in modo particolare quando si maneggiano considerevoli quantità di stupefacenti. La notizia della sua attività è arrivata anche ai carabinieri che lo hanno prima osservato e pedinato, poi perquisito e infine arrestato, sequestrando complessivamente oltre 16 chilogrammi di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish.

In manette è così finito un 45enne di origini rumene residente a Isorella. I carabinieri di Carpenedolo avevano avuto notizia dei suoi movimenti sospetti e dei contatti con soggetti già conosciuti per i loro traffici.

Seguendo i suoi contatti lo hanno individuato e pedinato, scoprendo dove viveva e dove, con tutta probabilità, gestiva il suo giro all’ingresso di droga. Nelle scorse ore è scattato il controllo che ha poi giustificato la dettagliata perquisizione dell’appartamento di Isorella. L’uomo, che vive con la famiglia ma non ha un lavoro stabile, aveva in casa un chilogrammo di cocaina, e altri 15 di hashish, oltre ad alcuni grammi di marijuana e diverse migliaia di euro in contanti. Materiale che è stato immediatamente sequestrato e che ha giustificato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere.