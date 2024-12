Permessi Ztl a Brescia: proroga fino al 31 gennaio

La fine dell’anno porta anche scadenze burocratiche: per qualcuno c’è l’assicurazione, per altri il bollo e per i residenti in centro, o chi lo frequenta per lavoro, è tempo di rinnovare i permessi ztl.

Come di consueto, per agevolare la consegna e il rinnovo, è stata disposta la proroga dei permessi e del bollino 2024 fino al 31 gennaio 2025 per il tipo «M» (esercenti commerciali), «Tmp» (temporanei - solo permessi annuali con scadenza al 31 dicembre); «Cs» (speciali - enti pubblici e stampa); «Om» (medici). La proroga non è valida per coloro che hanno perso titolo. I titolari di permesso «Oe» (operatori economici) dovranno attenersi alla data di scadenza riportata sul tagliando. La proroga non è valida per i domiciliati non residenti titolari di permesso «R» e «Rp», che devono provvedere alla richiesta di rinnovo per il 2025 entro la scadenza del 31 dicembre 2024 (o scadenza diversa se indicata sul contrassegno) sul Portale dei servizi del Comune di Brescia - sezione Mobilità e trasporti oppure inviando a permessiztl@bresciamobilita.it una richiesta (moduli sul sito del Comune di Brescia).

Per quanto riguarda i residenti in centro storico e ring con permessi «R» e «Rp» restano validi i contrassegni digitali già in essere, eventualmente da ristampare tramite il Portale dei Servizi del Comune oppure inviando a permessiztl@bresciamobilita.it una richiesta nel caso in cui il documento non fosse più leggibile. Per i permessi a pagamento sarà necessario apporre in modo permanente sullo stesso il bollino valido per l’anno 2025 entro il 31 gennaio 2025.

I permessi di tipo «M» sono rinnovati automaticamente e saranno consegnati all’esercizio commerciale come di consueto. Anche per i permessi «Pm», possessori di posto auto su suolo privato, restano validi i contrassegni digitali già esistenti, eventualmente da ristampare. Per i permessi «Tmp» e «Cs» è necessario presentare richiesta di rinnovo tramite il Portale dei Servizi o permessiztl@bresciamobilita.it; per gli «Om» il rinnovo avviene tramite l’Ordine dei Medici.

Info: 030.3061115 o permessiztl@bresciamobilita.it.