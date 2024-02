Perde il controllo dell’auto e si ribalta finendo nel campo: ferito un 34enne

Incidente poco dopo la mezzanotte tra Orzinuovi e Soncino. Un’auto si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento, poco prima del ristorante messicano venendo da Orzinuovi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orzinuovi. Secondo una primissima ricostruzione, il conducente della vettura, un uomo di 34 anni, avrebbe perso il controllo dell’auto senza coinvolgere altri veicoli. Soccorso, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia.