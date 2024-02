Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion a Odolo

Incidente a fine mattina ad Odolo. Un uomo di 71 anni ha perso il controllo della propria auto finendo contro un mezzo pesante. Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, all’origine dello scontro, potrebbe esserci un improvviso malore accusato dall’anziano odolese.

Saranno gli agenti della polizia Locale della Valsabbia ad occuparsi dei rilievi e della ricostruzione del fatto. L’uomo, comunque, è stato trasferito in elisoccorso in ospedale in codice giallo, non sarebbe quindi in pericolo di vita. Lievi le ferite, invece, per il conducente del camion.

Strada

Pesanti le ripercussioni del traffico. La sp 237 del Caffaro, all'altezza dell’incidente, è rimasta chiusa fino alle 13.20 per permettere la pulizia del manto stradale. Per l’impatto tra l’auto e il camion, infatti, si è verificata la perdita di una cospicua quantità di gasolio. I Vigili del fuoco di Lumezzane e gli operai della Provincia sono al lavoro.