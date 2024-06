Perde il controllo della moto e finisce in un canale di scolo in Maddalena

Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito in una caduta lungo la strada della Maddalena dopo aver perso il controllo della sua motocicletta.

Il fatto è accaduto oggi a metà pomeriggio, a tre quarti dalla sommità della montagna di casa dei bresciani. Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale il giovane centauro stava salendo verso la sommità della montagna quando la due ruote avrebbe perso aderenza sull'asfalto forse reso viscido da uno scroscio di pioggia improvvisa. Il giovane è stato quindi scaraventato contro il muretto di recinzione di uno scolo dell’acqua piovana.

Il 21enne è stato disarcionato dalla moto ed è finito sul fondo di una bocca di lupo a bordo strada da cui è stato estratto grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco. Dai primi accertamenti le ferite del giovane non sarebbero gravi, anche se si sospetta la frattura di un braccio conseguente alla caduta. Fortunatamente per il 21enne non sopraggiungeva nessun altro veicolo tanto che gli agenti che si sono occupati dei rilievi ritengono che il giovane abbia fatto tutto da solo.