Percorsi adatti a tutti in Franciacorta, tra panorami mozzafiato

Quadri naturali, che variano come le quattro stagioni. Angoli, dettagli, panorami che si offrono al visitatore – come se ogni volta si mettesse piede in una terra nuova. Sullo sfondo invernale quattro percorsi mozzano il fiato: quello del parco della Santissima, di Valle Gandine, dell’antica strada romana e della passeggiata tra chiese e palazzi storici.

Il parco della Santissima

Nel parco della Santissima si può fare sport vista Franciacorta: il parco si sviluppa ad anello sulla sommità del colle Barbisone, sulla cui cima si trova l’ex convento domenicano de La Santissima. Un luogo perfetto in cui ammirare lo straordinario panorama sui vigenti e sui terrazzamenti dove nel passato i frati coltivavano erbe officinali, viti e ulivi, e che grazie all’opera di molti volontari sono ritornati all’antico splendore.

Nel parco si può seguire il Periplo della Santissima, un percorso di 3km facile, comodo e alla portata di tutti in cui fare sport tra le 16 stazioni del percorso vita, pedalare o semplicemente passeggiare. Qui è possibile osservare molte specie di piante e fiori come gli alberi del gelso o le splendide orchidee spontanee che crescono nei terreni terrazzati e che si dice siano state piantate dai frati domenicani che vivevano nel convento.

Valle Gandine

Panoramica e suggestiva è anche l’escursione nella Valle Gandine, uno dei percorsi più variegati delle colline gussaghesi. Il sentiero con Segnavia S3 parte da via Carrebbio e alterna tratti pianeggianti e sezioni in salita attraversando boschi con alberi di castagno, rovere, arbusti di nespolo, ginepro, ciuffi di salvia gialla e torrenti prima di arrivare alla meta dell’escursione: la sorgente di Valle Gandine, un luogo davvero molto affascinante, ricco di felci e perfetto per rinfrescarsi nelle sue acque fresche e invitanti soprattutto nei mesi estivi.

Da qui si può tornare verso l’abitato di Gussago passando sul versante opposto della valle. Il percorso è lungo 4,3 chilometri ed è completabile in circa 3 ore e 20 minuti di cammino e prevede un dislivello di 340 metri, da quota 287 metri a quota 627.