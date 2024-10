Per una settimana ci sarà un cantiere alla rotonda di viale Duca degli Abruzzi

Domani (25 ottobre) partirà un nuovo cantiere in città. sarà all’altezza della rotatoria tra via Luigi Cadorna, via Foro Boario e viale Duca degli Abruzzi: «Un intervento urgente necessario per sostituire un tratto ammalorato della dorsale del teleriscaldamento che sottopassa la rotatoria», fa sapere la Loggia.

L’intervento ha dunque l’obiettivo di garantire il funzionamento regolare del sistema di teleriscaldamento in queste aree, evitando possibili disservizi a oltre 1.200 utenze, di cui più di mille domestiche. I lavori dureranno una settimana (fino al 31 ottobre) e richiederanno alcune modifiche temporanee alla viabilità: da via Foro Boario si potrà svoltare su via Luigi Cadorna; da via Luigi Cadorna, in direzione sud, si potrà proseguire verso viale Duca degli Abruzzi; da viale Duca degli Abruzzi, in direzione nord, si potrà svoltare su via Foro Boario oppure proseguire verso via Luigi Cadorna.

Il Comune consiglia agli utenti provenienti da via San Polo e diretti in città di proseguire dritti sul cavalcavia Kolbe, viceversa chi è diretto in via San Polo provenendo da via Cadorna, via Armando Diaz o viale Piave di percorrere il cavalcavia Kolbe.

La Loggia sottolinea poi: «Pur comprendendo i disagi che l'intervento provocherà alla viabilità, è importante sottolineare che si tratta di lavori necessari per evitare problemi maggiori, garantendo così la continuità del servizio a migliaia di utenti»