Per le vittime di violenza una «stanza tutta per sé»

La facciata del Comando Provinciale Carabinieri di Brescia si è illuminata anche quest’anno di arancione in occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», in adesione alla campagna internazionale «Orange the Word», promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dal Soroptimist International.

L’iniziativa, realizzata in stretta sinergia con il Soroptimist Club di Brescia, si inserisce in un contesto di collaborazione avviata già nel 2015 fra il Comando Generale dell’Arma e Soroptimist International, rafforzatasi poi con il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel novembre del 2019, che ha portato alla realizzazione, in numerose caserme dell’Arma, di una «stanza tutta per sé», un ambiente idoneo all’ascolto protetto che permette di accogliere la vittima vulnerabile, presente anche nella caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Brescia e presso le Compagnie Carabinieri di Breno, Salò e Desenzano del Garda.