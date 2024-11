Per la prima volta in calo i residenti stranieri a Brescia

Chi arriva attualmente nella nostra provincia lo fa per i ricongiungimenti. Calano le nascite, ma crescono gli universitari

Aumentano gli studenti stranieri iscritti all'università - Foto unsplash.com

Per la prima volta da decenni nel 2023 diminuiscono gli stranieri residenti nel Bresciano. Ed è un dato rilevante non tanto per il -0,2% in termini complessivi, ma soprattutto per la comparazione col passato recente: -1,6% rispetto al 2022 ma anche -3,4% rispetto al 2021. L’analisi Secondo il rapporto annuale MigraREport del CIRMiB (Centro di Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni Brescia), la popolazione straniera nel Bresciano è costituita da 150.383 persone. E nonostante Brescia rimanga sempr