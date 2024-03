Per i giovani stilisti torna il premio «Giulia Minola», morta alla LoveParade

Sognava di disegnare abiti di moda, Giulia. Ma i suoi sogni sono stati infranti il 24 luglio del 2010, quando è morta nella ressa della LoveParade di Duisburg, in Germania. In suo onore la famiglia della studentessa di Design della Moda al Politecnico di Milano ha promosso il premio «Giulia Minola» per la moda. Il concorso, alla seconda edizione, è rivolto agli studenti delle accademie, università e degli ultimi due anni delle superiori bresciane.

È stato possibile grazie a un accordo con Opera Diocesana Venerabile Alessandro Luzzago-Convitto Vescovile San Giorgio e Fondazione Comunità Bresciana dove è iscritto l’apposito fondo. Fondamentale, nel progetto, il coinvolgimento di Fcb, come ha spiegato il presidente Mario Mistretta: «Le aziende cercano lavoratori e i giovani cercano il lavoro che sognano, ma non è sempre facile questo incontro. Occasioni come questa servono proprio per scoprire nuovi talenti».

Il rettore del Convitto San Giorgio, don Andrea Dotti ha ribadito quanto la moda sia legata ad una ricerca più profonda della propria identità. «La creatività, l’ispirazione, la bellezza e la moda possono mostrare quanto il cuore umano vada sempre alla ricerca della grazia che apre alla ricerca dell’identità profonda che emerge nell’abito connesso all’interiorità».

Per Nadia Zanacchi, mamma di Giulia, il premio rappresenta uno dei tanti momenti di ricordo della figlia. «La vicinanza umana ti aiuta ad andare avanti e scopri che ci sono tante persone sensibili e disponibili – ha detto –. Questo premio è la realizzazione di un progetto che Giulia aveva nel suo cuore».

Il premio verrà assegnato all’elaborato migliore, con attinenza diretta con il mondo della moda (abiti, accessori, linee moda, restyling del brand, tecnologie legate al mondo della moda). I concorrenti possono iscriversi entro il 18 marzo compilando questo form. Il progetto può essere presentato in forma scritta, cartamodello, elaborato, video o in altre modalità scelte dal partecipante. La giuria valuterà gli elaborati entro il 10 aprile, assegnando un premio di mille euro e la possibilità di vederli valorizzati dal mondo imprenditoriale.