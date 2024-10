Per gli studenti che devono scegliere le superiori c’è «Mo.Ca Orienta»

A novembre incontri per supportare genitori e ragazzi: a dicembre il campus nel palazzo di via Moretto

2 ' di lettura

Gli studenti delle scuole superiori all'ex tribunale © www.giornaledibrescia.it

Prendere decisioni importanti è sempre difficile. Ancora di più in adolescenza. Per questo il Comune di Brescia, anche quest’anno, propone Mo.Ca Orienta, l’iniziativa dedicata agli studenti della scuola secondaria di primo grado che devono scegliere come proseguire il proprio percorso formativo. I numeri Nell’anno scolastico 2023/2024 i dodici istituti della città ospitano 5.030 ragazzi e ragazze: di questi sono 1.688 quelli che dovranno decidere in quale scuola superiore iscriversi. Il progetto