Per fuggire dai carabinieri si butta nel fiume Oglio, fermato 24enne a Esine

Alla vista dei carabinieri è scappato insieme alle persone che erano con lui ma la sua fuga è finita dentro al fiume Oglio. Un ragazzo straniero di 24 anni è stato fermato questo pomeriggio dai carabinieri di Breno e trasferito in caserma dopo essere fuggito alla vista dei militari tra Esine e Darfo Boario in località Sacca.

Qui il giovane ha cominciato a correre e ha deciso di gettarsi nelle acque del fiume per sfuggire agli uomini dell’Arma. Il tentativo però non è andato a buon fine e il 24enne, tornato a riva da solo e visitato dal personale sanitario dopo che erano stati anche allertati i Vigili del fuoco, è stato portato in caserma.