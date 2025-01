Per 17 anni in un laboratorio clandestino, per lei né scuola né medico

Nata in Italia ma passata da un laboratorio clandestino all'altro senza mai interagire con le istituzioni e restando, incredibilmente, come una sorta di fantasma dal punto di vista anagrafico. È la storia di una bambina cinese, oggi maggiorenne, che è passata dal Veneto alla Lombardia sempre all'ombra della madre. Unico dato certo: l'atto di nascita registrato a Rovigo. Dopo quell'unico documento cartaceo si susseguono 17 anni da fantasma per lo Stato italiano. Fino a quando non è stata trovata dalla Polizia locale di un paese in provincia di Brescia, un anno fa, durante un blitz delle forze dell'ordine in uno scantinato trasformato in laboratorio tessile. E fino a quel giorno la ragazza non avrebbe mai avuto una vita fuori dagli spazi illegali delle sartorie clandestine.

Niente scuola, niente medico

Mai andata dal medico, mai iscritta a scuola e mai finita, anche solo per degli esami, in ospedale. Il laboratorio tessile clandestino dove è stata trovata sarebbe stata l'ultima tappa del girovagare della madre nell'Italia del nord. La donna sempre piegata sulle macchine da cucire, mentre la bambina sarebbe cresciuta e diventata adolescente nella clandestinità e nel silenzio più totale. La giovane farebbe parte di un nucleo familiare inizialmente composto da madre, padre, da lei e da un fratello. Poi le strade si sarebbero divise: i maschi con i maschi e le femmine con le femmine.

In questo percorso la madre sceglie, per lavorare, i laboratori di calze gestiti da connazionali. Negli stessi spazi donne e uomini cinesi lavorano, mangiano, dormono, vivono. Un anno fa, in primavera, quando le forze dell'ordine entrano in uno scantinato dell'hinterland di Brescia, trovano brandine in fila, una dietro l'altra, e poi tavoli da lavoro. Ogni postazione una luce, perché il lavoro non ha orario. Di giorno e di notte. E la ragazza al centro della storia che arriva dal nord Italia è cresciuta in questi contesti. Ma sicuramente non è la sola ad essere diventata adulta nell'ombra, senza che nessuno, a parte i genitori e i lavoratori instancabili dei laboratori clandestini, sapessero dell'esistenza.

Proprio per fare luce sul lavoro sommerso la Procura della Repubblica di Brescia da un anno sta lavorando per ricostruire gli spostamenti e le storie delle vite di quegli operai cinesi trovati nell'operazione congiunta di Polizia locale e Guardia di Finanza che ha portato alla scoperta.