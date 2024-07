Foto e video pedopornografici, perquisite otto persone

Otto persone sospettate di aver scaricato foto e video pedopornografici sono state perquisite dagli investigatori della Polizia Postale di Brescia nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato. Nel telefono di un 55enne bresciano gli agenti, coordinati dalla Procura, hanno trovato una grande quantità di materiale anche su bambini molto piccoli sia nella galleria sia nel cloud.

L’indagine è scaturita dall’analisi di una serie di segnalazioni arrivate al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica: molteplici connessioni internet, riferibili a utenze italiane, sono state utilizzate per scambiare materiale pedopornografico attraverso una nota piattaforma di messaggistica.

Per sfuggire ai controlli delle autorità, gli utenti si erano registrati al social con false generalità e adottando particolari accorgimenti tecnici per rimanere anonimi sulla rete. Tuttavia, grazie all’incrocio delle tracce informatiche, le persone coinvolte sono state identificate.