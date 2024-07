Pedopornografia, l’insegnante arrestato iscritto a canali con foto di bimbi

L’uomo, 40 anni, è ai domiciliari da giugno. Si indaga sulle gite scolastiche

L'ingresso del tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Il quadro accusatorio si fa ancora più pesante. E potrebbe non essere ancora stata scritta la parola fine. L’insegnante di religione in una scuola superiore bresciana, e avvocato penalista di professione, arrestato a giugno con l’accusa di pedoprnografia, era iscritto ad alcuni canali Telegram in cui venivano scambiate foto a luci rosse di bambini. É quanto emergerebbe dai primi accertamenti nel telefono e nel computer dell’uomo, 40 anni, che si trova ai domiciliari dopo aver trascorso due giorn