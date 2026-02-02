Pedopornografia, Iyas Ashkar: «Prendo le distanze dalle accuse»

«Ho appreso di essere sottoposto ad indagine preliminare e ho nell’immediatezza rassegnato le dimissioni dalla mia carica nel consiglio comunale di Brescia». Lo spiega attraverso il suo legale l’ex consigliere comunale in Loggia, Iyas Ashkar indagato dalla Procura di Milano per pedopornografia dopo che gli sono stati trovati duecento file hot con minori.

«Questa decisione di dimettermi è stata dettata dalla necessità di avere il tempo e lo spazio necessari per chiarire quanto prima la mia posizione con l’autorità giudiziaria e per il doveroso rispetto verso l’istituzione comunale». Ashkar ha poi concluso rigettando le accuse: «Prendo nettamente le distanze dagli addebiti e chiedo di poter rispettare i tempi necessari della giustizia in cui credo fortemente».