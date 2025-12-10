Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Patto per salvare le Torbiere: nuovo confine e regole condivise

Veronica Massussi
Tracciata una fascia di protezione ecologica per gestire meglio lo sviluppo del territorio
Una veduta aerea della Riserva delle Torbiere - © www.giornaledibrescia.it
Una veduta aerea della Riserva delle Torbiere - © www.giornaledibrescia.it

Crescono i vigneti, aumentano le cantine, si moltiplicano i turisti in bicicletta e gli appassionati di escursioni. Ma la pressione sulle aree attorno alla Riserva naturale Torbiere del Sebino preoccupa sempre più l’ente che la gestisce. Il rischio è che lo sviluppo – pur legittimo – finisca per compromettere un equilibrio ambientale già fragile. Per questo, dopo mesi di lavoro con i tecnici comunali di Iseo, Corte Franca e Provaglio d’Iseo, è nato un nuovo strumento di pianificazione condivisa:

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario