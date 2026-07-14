Patenti false e un punteruolo nel bagagliaio: tre denunce in provincia

Il 14 luglio la Polizia Stradale di Brescia e il Distaccamento di Chiari hanno denunciato tre persone durante controlli ordinari su strada.
Documenti falsi
Due conducenti, regolari sul territorio nazionale, sono stati segnalati alla Procura perché trovati in possesso di documenti falsi: il primo, fermato sulla A35 esibiva una patente moldava risultata falsa dopo verifica con raggi UV; il secondo, controllato a Caino, aveva un permesso internazionale di guida saudita contraffatto e sequestrato.
Il punteruolo
Il terzo caso riguarda un 30enne fermato a Concesio: il suo nervosismo ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo e nel bagagliaio è stato trovato e sequestrato un punteruolo con lama sporgente di 40 cm. Anche lui è stato denunciato.
La Polizia Stradale sottolinea che i controlli proseguono per garantire la sicurezza stradale e contrastare l’uso di documenti falsi e il porto abusivo di armi o oggetti pericolosi.