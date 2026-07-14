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Patenti false e un punteruolo nel bagagliaio: tre denunce in provincia

I provvedimenti durante controlli ordinari su strada della Polizia Stradale di Brescia e il Distaccamento di Chiari
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il punteruolo sequestrato
Il punteruolo sequestrato

Il 14 luglio la Polizia Stradale di Brescia e il Distaccamento di Chiari hanno denunciato tre persone durante controlli ordinari su strada.

Documenti falsi

Due conducenti, regolari sul territorio nazionale, sono stati segnalati alla Procura perché trovati in possesso di documenti falsi: il primo, fermato sulla A35 esibiva una patente moldava risultata falsa dopo verifica con raggi UV; il secondo, controllato a Caino, aveva un permesso internazionale di guida saudita contraffatto e sequestrato.

Il punteruolo

Il terzo caso riguarda un 30enne fermato a Concesio: il suo nervosismo ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo e nel bagagliaio è stato trovato e sequestrato un punteruolo con lama sporgente di 40 cm. Anche lui è stato denunciato.
La Polizia Stradale sottolinea che i controlli proseguono per garantire la sicurezza stradale e contrastare l’uso di documenti falsi e il porto abusivo di armi o oggetti pericolosi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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