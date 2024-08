Passaporti in Posta, oggi è ancora impossibile

Flavio Archetti

La denuncia arriva dai sindacati: «Servono assunzioni e, soprattutto, si deve fare formazione»

3 ' di lettura

Un passaporto - © www.giornaledibrescia.it

Il progetto Polis di Poste Italiane, finanziato dal Pnrr, punta ad ampliare i servizi postali. Per i passaporti però, tra tutti il documento più atteso dai cittadini, gli sportelli nel Bresciano sono ancora chiusi. Passaporti in Posta, il nuovo servizio non è ancora decollato In questi giorni proprio la richiesta «fate il passaporto?» è quella più gettonata negli uffici postali della nostra provincia, spesso anche di quelli che al servizio non sono preposti. Quelli che li rilasceranno nel Bresci