Passaporti, è cambiata la procedura per richiederli a Brescia: come funziona

Cambiano le procedure per ottenere il passaporto a Brescia. L’ufficio passaporti della Questura ha infatti introdotto nuove modalità per fare richiesta del documento per cercare di agevolare ancora la gestione delle domande e ridurre i tempi di attesa.

Per richiedere un appuntamento per ottenere il passaporto bisogna collegarsi a questo link che rimanda al sito della Polizia di Stato: si accede dalla sezione «Cittadini» usando solo lo SPID o la CIE (Carta d’Identità Elettronica). Ogni utente può fissare al massimo due appuntamenti.

Una volta entrati, ci saranno a disposizione tre scelte: appuntamenti ordinari, appuntamenti prioritari, appuntamenti a vista. Ecco come funzionano.

1) Appuntamenti ordinari

Questa sezione è dedicata alle partenze ordinarie previste per i mesi successivi alla data di accesso alla piattaforma elettronica. L’appuntamento potrà essere fissato, a seconda delle disponibilità e fino a esaurimento dei posti, nei giorni dal lunedì al venerdì.

2) Appuntamenti prioritari

Questa sezione è riservata unicamente alle partenze entro 30 giorni, qualora fossero esauriti i posti in agenda ordinaria. Sarà possibile prenotare un appuntamento solamente per comprovate e documentate necessità (salute, lavoro, studio e turismo).

Oltre alla documentazione normalmente richiesta, il cittadino dovrà consegnare allo sportello tutta la documentazione comprovante la sua necessità (per esempio: la dichiarazione di lavoro dell’azienda che ordina il viaggio del proprio dipendente unitamente alla copia dei biglietti aerei; copia dei biglietti aerei andata e ritorno per i viaggi turistici; la documentazione per studio rilasciata dall’istituto scolastico italiano o estero unitamente a copia dei biglietti aerei; documentazione medica attestante lo stato di salute senza indicare alcuna patologia).

Potranno accedere a questo servizio solo i residenti nella provincia di Brescia.

3) Appuntamenti a vista

Per partenze immediate entro 15 giorni, dovute a necessità impreviste sopraggiunte, qualora non siano disponibili o prenotabili appuntamenti prioritari, l’utente potrà avvalersi di un tasto, ben evidenziato in rosso, con scritto «Stampa Modulo Urgenza». Questa funzione consentirà di compilare, stampare e firmare un modulo in cui segnalare i motivi dell’impellenza per le successive valutazioni da parte della Questura. In questo caso, il cittadino dovrà recarsi di persona allo sportello Passaporti, in via Capriolo n. 3 nell’orario di apertura mattutino, con al seguito tutta la documentazione comprovante il bisogno.

La documentazione da allegare per le priorità deve riguardare naturalmente la priorità stessa (per gli esempi, valgono quelli al punto 2). Nel caso in cui la priorità non fosse adeguatamente documentata, non verrà accolta l’istanza di rilascio del passaporto.

Basta PEC

Con questa nuova procedura non dovranno quindi più essere inviate PEC alla Questura di Brescia: la gestione degli appuntamenti avverrà solo tramite la piattaforma.

Nuovi appuntamenti

Per supportare l’attività del rilascio e del rinnovo dei documenti, inoltre, sono stati assegnati all’Ufficio passaporti di Brescia altri cinque operatori della Polizia di Stato e sono stati aumentati gli appuntamenti giornalieri.

Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.