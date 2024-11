Passa col rosso al semaforo e provoca un incidente a Palazzolo

È passato con il rosso è ha travolto un’altra auto, che si è ribaltata dopo aver sfondato il palo del semaforo. È successo poco fa a Palazzolo, all’altezza dell’incrocio tra via Matteotti, via Zanardelli e via Palazzoli.

Fortunatamente le tre persone coinvolte non hanno riportato gravi ferite nello scontro. Sul posto, oltre alle ambulanze e ai Vigili del fuoco di Palazzolo che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto che stava scendendo verso la piazza di Palazzolo sarebbe passata con il rosso, travolgendo il veicolo che da via Zanardelli stava andando in direzione di Pontoglio. Il mezzo che è stato travolto ha finito la corsa sul fianco destro dopo una paurosa carambola.