Parrucchiere irregolare in zona Stazione, multa da 1200 euro

Un lavoratore in nero e strumenti non igienizzati correttamente, oltre che varie irregolarità sotto il profilo amministrativo. È quello che Polizia di Stato, Polizia Locale, Ats e ispettorato del lavoro hanno scoperto in un salone di parrucchiere in vicolo della Stazione.

L’attività è stata sospesa dalle 12 di oggi e sono stati elevati verbali per 1200 euro.