Parco di via Livorno, via ai lavori nell’area est

Continuano i lavori per la bonifica ambientale e il ripristino del parco comunale di via Livorno. L’intervento, consegnato alla ditta affidataria a dicembre del 2022, comporta l’interdizione della zona tramite la recinzione delle aree prima a ovest e poi a est, da realizzare in due fasi diverse.

Da domani, lunedì, l’impresa inizierà a delimitare la zona a est del parco. Intanto proseguiranno e saranno concluse entro il mese di maggio le attività di rimozione rifiuti e collaudo da parte di Arpa nella zona ovest, attualmente recintata. A seguire prenderà il via il ripristino dell’area, che consisterà nel riempimento delle parti di scavo, nella semina del prato e nella messa a dimora delle alberature e, infine, nella realizzazione dei percorsi pedonali.

La consegna dei lavori è prevista per aprile 2025.

La bonifica avviene tramite l’asportazione e la sostituzione del terreno contaminato. L’area del parco è stata suddivisa in 60 maglie di circa 600 metri quadrati. Analizzando maglia per maglia si procede agli scavi selettivi. Le attività di scavo sono state precedute dalla rimozione degli arredi, dal taglio degli alberi, dal monitoraggio della falda acquifera e, una settimana prima, dal monitoraggio dell’aria. Quest’ultimo continuerà per almeno due settimane durante l’attività di scavo e movimentazione del terreno contaminato. Per evitare la dispersione di materiale inquinante sul perimetro del cantiere sono posizionati pannelli ciechi anti polvere alti due metri e funzioneranno nebulizzatori d’acqua durante la movimentazione del terreno.