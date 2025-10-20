Giornale di Brescia
Al parco dell’Adamello le toilette che funzionano con sole e vento

Giuliana Mossoni
Sono bagni moderni per esterno e si chiamano «Kazuba». Ora ne arriveranno altri tre nelle località Loa a Berzo Demo, Lincino a Saviore dell’Adamello e a Sant’Anna di Incudine
Una toilette kazuba - © www.giornaledibrescia.it
Una toilette kazuba - © www.giornaledibrescia.it

Sono presenti nei migliori parchi ed aree verdi d’Europa, in Austria, in Germania e, in Italia, sullo Stelvio, nell’Adamello Brenta e a Livigno. Ora è partita la sperimentazione anche nel parco dell’Adamello, perché per essere più urbani, inteso nel senso di educati e affabili, nell’offrire servizi reali ai turisti, in particolare a quelli che frequentano le montagne e gli spazi aperti camuni, serve anche garantire loro una toilette. Un servizio che fa sorridere, forse, ma che dà un po’ il senso

