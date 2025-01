Parchi giochi più inclusivi: 110mila euro per 9 interventi a Brescia

Christian Predolini

Ieri al Parco Manzoni del Quartiere Lamarmora è stata inaugurata la nuova area giochi

La nuova area giochi inclusiva nel quartiere Lamarmora - Foto Christian Penocchio © www.giornaledibrescia.it

Più di 110mila euro per riqualificare i parchi giochi cittadini e rendere più vivibili gli spazi comuni di Brescia. Ieri, intorno a mezzogiorno, al Parco Manzoni del Quartiere Lamarmora, è stata inaugurata la nuova area inclusiva composta da altalena, scivolo e giochi a molla. L’occasione è stata propizia per fare il punto dopo un anno di lavori nei parchi. Come dovrebbe essere un parco giochi per essere davvero inclusivo I lavori L’assessora al Verde Camilla Bianchi ha sottolineato che «i gioch