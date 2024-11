Parcheggiatori abusivi: tre denunciati in città

Insistenti, molesti quando non addirittura aggressivi, soprattutto con le donne o gli anziani. I parcheggiatori abusivi, soprattutto nella zona dell’ospedale Civile e di via Crocifissa di Rosa, sono una presenza costante e numerose sono state nelle scorse settimane le segnalazioni alla Polizia locale. Mercoledì, con uno specifico servizio di pattugliamento, gli agenti della Locale hanno fermato una persona in piazzale Roncalli, davanti all’obitorio del Civile, e altre due in via Crocifissa. Si tratta di soggetti di origini africane, in regola con i documenti sul soggiorno, che hanno tra i 30 e i 40 anni.

A ciascuno è stato sequestrato il denaro, tra 40 e 50 euro in monete, che si ritiene siano il frutto dell’attività illecita. E sono stati denunciati per l’attività abusiva. Nelle stesse ore gli agenti hanno anche controllato il parco Tarello e il parco Falcone di via Ugoni. In una siepe sono state trovate stecche di hashish per 12 grammi.

Controlli sono stati effettuati anche sulla strada, usando il telelaser per rilevare la velocità dei veicoli. Su circa 3mila passaggi sono state elevate 40 contravvenzioni.