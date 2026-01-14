Giornale di Brescia
Pandoro gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata

Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano. L'influencer era imputata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social
Chiara Ferragni in tribunale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Chiara Ferragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini.

Il caso

L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l'accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. 

Il giudice

Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l'aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia.

In questo modo, poiché il Codacons circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice.

Proscioglimento che ha riguardato anche i coimputati di Chiara Ferragni, ovvero l'allora suo braccio destro, Fabio Damato, e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

Le parole di Ferragni

«Sono stata assolta, è finito un incubo e sono molto contenta di riprendere in mano la mia vita». Sono le prime parole pronunciate da Chiara Ferragni uscendo dall'aula del tribunale, dove è stata appena assolta per il caso del Pandoro Gate. «Sono stati due anni molto duri, avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta».

